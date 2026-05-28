Эльгиз Керемли: "Моя цель - работать главным тренером в Премьер-лиге"

Эльгиз Керемли, покинувший пост главного тренера "Шафа", заявил, что намерен продолжить карьеру именно в роли главного тренера.

"Каждый из тренеров, работающих в Премьер-лиге, когда-то начинал без опыта. А опыт приобретается только через работу. Если правильно сформировать коллектив, успех так или иначе приходит", - цитирует специалиста futbolinfo.az.

Он отметил, что рассчитывал дебютировать в Премьер-лиге именно вместе с "Шафа".

"Я ожидал, что дебютирую в Премьер-лиге как главный тренер "Шафа", но было принято другое решение. Продолжать помощником в клубе, где я был главным тренером, невозможно. Моя цель - продолжать работу именно главным тренером. Потому что моей целью всегда было работать главным тренером в Премьер-лиге", - сказал специалист.

Керемли подчеркнул, что в свое время принял предложение "Шафа", увидев перспективу проекта.

"Когда поступило предложение от "Шафа", я увидел, что это хороший проект, и принял его. Я думал, что смогу достичь своей цели в этом клубе, добиваясь успешных результатов. У каждого человека есть цели и амбиции. Моя амбиция - работать главным тренером. Тут не может быть речи о какой-то принципиальности. Я уже подготовил план по команде для Премьер-лиги и представил его руководству клуба. Дальнейшее развитие показало бы время", - отметил он.

Говоря о дальнейшей карьере, Керемли заявил, что готов рассмотреть предложения от амбициозных клубов.

"Если поступит предложение от клубов Премьер-лиги или амбициозных команд Первой лиги, я готов его рассмотреть", - добавил тренер.

