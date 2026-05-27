Тренер "Загаталы": "Бюджета нет - ничего сделать невозможно"

Главный тренер "Загаталы" Рустам Мамедов не считает провальными результаты команды до зимней паузы, но признал, что после ухода спонсоров ситуация изменилась.

"Не считаю неудачными результаты до зимнего перерыва. Мы как минимум планировали быть в первой пятерке", - цитирует Мамедова sport24.az.

По словам специалиста, после зимней паузы у клуба появились финансовые трудности, которые серьезно ударили по команде. Футболистам стало сложнее настраиваться на матчи, а когда положение частично стабилизировалось, вернуть мотивацию уже было непросто: "Было не совсем понятно, за какое место мы боремся. Соперники ушли от нас далеко, но и угроза опуститься на последнюю строчку не выглядела реальной. Поэтому у футболистов не появлялась дополнительная мотивация".

Мамедов также сообщил, что его контракт с клубом завершился. У тренера есть предложения, но переговоров с другими командами он пока не вел: "Сейчас все клубы ждут бюджета на новый сезон. Если я останусь в "Загатале", создание более амбициозной команды будет зависеть не только от меня. Тренер может хотеть этого, но если бюджета нет - ничего сделать невозможно. Если получится провести нужные трансферы, можно собрать претендующую на высокие места команду. Но это зависит не только от тренера, а прежде всего от возможностей клуба".

Отметим, что "Загатала" завершила сезон в Первой лиге Азербайджана на седьмом месте, набрав 28 очков.