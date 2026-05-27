27 Мая 2026
RU

Тренер "Загаталы": "Бюджета нет - ничего сделать невозможно"

Чемпионат Азербайджана
Новости
27 Мая 2026 15:58
31
Тренер "Загаталы": "Бюджета нет - ничего сделать невозможно"

Главный тренер "Загаталы" Рустам Мамедов не считает провальными результаты команды до зимней паузы, но признал, что после ухода спонсоров ситуация изменилась.

"Не считаю неудачными результаты до зимнего перерыва. Мы как минимум планировали быть в первой пятерке", - цитирует Мамедова sport24.az.

По словам специалиста, после зимней паузы у клуба появились финансовые трудности, которые серьезно ударили по команде. Футболистам стало сложнее настраиваться на матчи, а когда положение частично стабилизировалось, вернуть мотивацию уже было непросто: "Было не совсем понятно, за какое место мы боремся. Соперники ушли от нас далеко, но и угроза опуститься на последнюю строчку не выглядела реальной. Поэтому у футболистов не появлялась дополнительная мотивация".

Мамедов также сообщил, что его контракт с клубом завершился. У тренера есть предложения, но переговоров с другими командами он пока не вел: "Сейчас все клубы ждут бюджета на новый сезон. Если я останусь в "Загатале", создание более амбициозной команды будет зависеть не только от меня. Тренер может хотеть этого, но если бюджета нет - ничего сделать невозможно. Если получится провести нужные трансферы, можно собрать претендующую на высокие места команду. Но это зависит не только от тренера, а прежде всего от возможностей клуба".

Отметим, что "Загатала" завершила сезон в Первой лиге Азербайджана на седьмом месте, набрав 28 очков.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Первый трансфер "Нефтчи": Руфат Аббасов подписал контракт
16:12
Чемпионат Азербайджана

Первый трансфер "Нефтчи": Руфат Аббасов подписал контракт

Бакинский клуб вернул воспитанника в свой стан

Курбан Бердыев привел Премьер-лигу Азербайджана в качестве примера для России
15:38
Чемпионат Азербайджана

Курбан Бердыев привел Премьер-лигу Азербайджана в качестве примера для России

Тренер "Туран Товуза" считает, что отмена ограничений усилила конкуренцию и повысила уровень чемпионата

Эммануэль Аддаи может продолжить карьеру в Серии А
12:44
Чемпионат Азербайджана

Эммануэль Аддаи может продолжить карьеру в Серии А

Бывший форвард "Карабаха" близок к переходу в "Болонью" на правах свободного агента

Сегодня определится обладатель путевки в Первую Лигу Азербайджана
09:55
Чемпионат Азербайджана

Сегодня определится обладатель путевки в Первую Лигу Азербайджана

"Шимал" и "Гарадаг Локбатан" сыграют в решающем стыковом матче
АФФА жестко наказала "Карабах" и "Нефтчи"
26 Мая 15:07
Чемпионат Азербайджана

АФФА жестко наказала "Карабах" и "Нефтчи"

Оба клуба получили санкции после массовых инцидентов и нарушений дисциплины

"Карабах" стал самым посещаемым клубом чемпионата Азербайджана
26 Мая 11:12
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" стал самым посещаемым клубом чемпионата Азербайджана

Матч агдамцев против "Сабаха" собрал более 17 тысяч зрителей

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках