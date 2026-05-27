Эммануэль Аддаи может продолжить карьеру в Серии А

Эммануэль Аддаи, не продливший контракт с "Карабахом", может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolinfo.az, к 24-летнему нападающему проявляют интерес несколько клубов, однако наиболее серьезным претендентом считается "Болонья".

По информации источника, представитель Серии А уже некоторое время внимательно следит за выступлениями футболиста. Переговоры с агентом Аддаи прошли в позитивном ключе, и ожидается, что "Болонья" в ближайшее время может официально оформить трансфер.

Отмечается, что зимой "Карабах" не стал продавать ганского нападающего по двум причинам: из-за ограниченного количества игроков в составе и нежелания заинтересованных клубов платить трансферную компенсацию.

Теперь Аддаи находится в статусе свободного агента, поэтому итальянский клуб сможет подписать его бесплатно. Для "Болоньи" это делает сделку особенно привлекательной с финансовой точки зрения. Да, бесплатный трансфер - любимая музыка футбольных директоров, особенно когда речь не о ветеране на последнем дыхании, а о 24-летнем игроке с рывком и еврокубковым опытом.

Напомним, что "Болонья" завершила сезон в Серии А на восьмом месте.

Аддаи перешел в "Карабах" в 2024 году из испанского "Алькоркона". По итогам сезона агдамский клуб расстался с футболистом после завершения срока контракта.