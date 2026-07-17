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В Премьер-лиге Азербайджана будут расширены полномочия VAR

Чемпионат Азербайджана
Новости
17 Июля 2026 17:41
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В Премьер-лиге Азербайджана будут расширены полномочия VAR

В футбольной Премьер-лиге Азербайджана с сезона-2026/27 будут применяться два нововведения, касающиеся работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Об этом на церемонии жеребьевки нового сезона сообщил техническо-спортивный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльгиз Аббасов.

По его словам, в чемпионате Азербайджана введут правила, которые применялись на чемпионате мира 2026 года.

"Нововведения предусматривают проверку еще двух игровых эпизодов. Речь идет об ошибочно показанной красной карточке, а также об удалении после второй желтой карточки. Мы введем эти правила в новом сезоне", - цитирует Аббасова İdman.Biz.

Представитель ПФЛ отметил, что Судейский комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) готовит специальную презентацию, посвященную изменениям. Информация уже доведена до клубов.

"Клубы осведомлены о нововведениях. В ближайшее время планируется провести дополнительные семинары для клубов и представителей СМИ. Таким образом, два изменения в работе VAR, применявшиеся на чемпионате мира, будут действовать и в нашей Премьер-лиге", - добавил Аббасов.

İdman.Biz
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