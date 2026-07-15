Команда профсоюза МЧС выиграла турнир "Здоровый профсоюз"

Команда Профсоюза работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана стала победителем турнира по мини-футболу "Здоровый профсоюз".

Как сообщает İdman.Biz, в финальном матче она со счетом 2:1 обыграла команду Республиканского объединения профсоюза работников аграрной отрасли, экологии и водного хозяйства.

Третье место заняла команда Республиканского комитета профсоюза работников транспорта, связи и высоких технологий.

Победителям и призерам вручили кубок, медали и дипломы. Специальные награды получили обладатели индивидуальных номинаций "Лучший игрок", "Лучший вратарь" и "Лучший бомбардир".

Перед финалом для участников и болельщиков была организована спортивная программа. Показательные выступления провели чемпионка Европы по карате Медина Садыгова, чемпион мира по греко-римской борьбе Али Назаров и чемпион Европы Эмин Джавадлы.

Турнир был организован Конфедерацией профсоюзов Азербайджана совместно с Ассоциацией спортивных организаций профсоюзов. В соревновании, стартовавшем 6 июня, приняли участие 17 команд, разделенных на четыре группы.