15 Июля 2026
RU

Команда профсоюза МЧС выиграла турнир "Здоровый профсоюз"

Чемпионат Азербайджана
Новости
15 Июля 2026 15:41
21
Команда профсоюза МЧС выиграла турнир "Здоровый профсоюз"

Команда Профсоюза работников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана стала победителем турнира по мини-футболу "Здоровый профсоюз".

Как сообщает İdman.Biz, в финальном матче она со счетом 2:1 обыграла команду Республиканского объединения профсоюза работников аграрной отрасли, экологии и водного хозяйства.

Третье место заняла команда Республиканского комитета профсоюза работников транспорта, связи и высоких технологий.

Победителям и призерам вручили кубок, медали и дипломы. Специальные награды получили обладатели индивидуальных номинаций "Лучший игрок", "Лучший вратарь" и "Лучший бомбардир".

Перед финалом для участников и болельщиков была организована спортивная программа. Показательные выступления провели чемпионка Европы по карате Медина Садыгова, чемпион мира по греко-римской борьбе Али Назаров и чемпион Европы Эмин Джавадлы.

Турнир был организован Конфедерацией профсоюзов Азербайджана совместно с Ассоциацией спортивных организаций профсоюзов. В соревновании, стартовавшем 6 июня, приняли участие 17 команд, разделенных на четыре группы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Шамахы" пополнил состав новым вратарем
11 Июля 21:00
Чемпионат Азербайджана

"Шамахы" пополнил состав новым вратарем

С 20-летним голкипером подписан двухлетний контракт
"Ханкенди" будет проводить домашние матчи в родном городе?
11 Июля 17:33
Чемпионат Азербайджана

"Ханкенди" будет проводить домашние матчи в родном городе?

В клубе рассказали о ситуации со стадионом перед новым сезоном
"Селтик" готовится заплатить более 12 млн за игрока "Карабаха"
8 Июля 02:00
Чемпионат Азербайджана

"Селтик" готовится заплатить более 12 млн за игрока "Карабаха"

Близится трансферный рекорд чемпионата Азербайджана

Анна Скидан: "Счастлива, что постепенно возвращаюсь на большие турниры"
22 Июня 17:09
Чемпионат Азербайджана

Анна Скидан: "Счастлива, что постепенно возвращаюсь на большие турниры"

Азербайджанская легкоатлетка завоевала "бронзу" Балканского чемпионата в метании молота после рождения ребенка

АФИША ЧМ-2026: сегодня на поле выйдут сборные Месси, Мбаппе и Холанда
22 Июня 09:26
Чемпионат Азербайджана

АФИША ЧМ-2026: сегодня на поле выйдут сборные Месси, Мбаппе и Холанда

Аргентина и Франция проведут матчи 2-го тура, Норвегия сыграет с Сенегалом

Президент ПФЛ: "С каждым сезоном чемпионат становится интереснее"
5 Июня 16:54
Чемпионат Азербайджана

Президент ПФЛ: "С каждым сезоном чемпионат становится интереснее"

Эльхан Самедов подвел итоги сезона и рассказал о планах на будущее

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию
Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026
09:29
ЧМ-2026

Англия - Аргентина: Месси против Беллингема в полуфинале - АФИША ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира постараются выйти во второй финал подряд, а англичане - впервые с 1966 года добраться до решающего матча