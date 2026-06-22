Анна Скидан: "Счастлива, что постепенно возвращаюсь на большие турниры"

Азербайджанская легкоатлетка завоевала бронзу Балканского чемпионата в метании молота после рождения ребенка

Азербайджанская легкоатлетка Анна Скидан прокомментировала бронзовую медаль, завоеванную на Балканском чемпионате в греческом Волосе. 34-летняя спортсменка призналась, что рада постепенному возвращению на крупные соревнования после рождения ребенка.

"Это потрясающее чувство. Я счастлива, что постепенно возвращаюсь на большие соревнования. Я все еще, можно сказать, нахожусь в декретном отпуске. Моему ребенку 10 месяцев", - приводит слова Скидан report.az.

По словам опытной спортсменки, выступление на турнире после длительной паузы не стало для нее серьезным испытанием.

"Для меня это отличное начало. Это не было сложно. Я получила удовольствие от этой возможности", - сказала она.

Скидан также рассказала о своих дальнейших целях:

"Я намерена выступить на летних Олимпийских играх 2028 года. Буду готовиться к ним и хочу показать достойную борьбу".

Отметим, что на Балканском чемпионате по легкой атлетике в Волосе Скидан завоевала бронзовую медаль в метании молота с результатом 64,55 метра.