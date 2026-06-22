22 Июня 2026
RU

Анна Скидан: "Счастлива, что постепенно возвращаюсь на большие турниры"

Чемпионат Азербайджана
Новости
22 Июня 2026 17:09
14
Анна Скидан: "Счастлива, что постепенно возвращаюсь на большие турниры"

Азербайджанская легкоатлетка завоевала бронзу Балканского чемпионата в метании молота после рождения ребенка

Азербайджанская легкоатлетка Анна Скидан прокомментировала бронзовую медаль, завоеванную на Балканском чемпионате в греческом Волосе. 34-летняя спортсменка призналась, что рада постепенному возвращению на крупные соревнования после рождения ребенка.

"Это потрясающее чувство. Я счастлива, что постепенно возвращаюсь на большие соревнования. Я все еще, можно сказать, нахожусь в декретном отпуске. Моему ребенку 10 месяцев", - приводит слова Скидан report.az.

По словам опытной спортсменки, выступление на турнире после длительной паузы не стало для нее серьезным испытанием.

"Для меня это отличное начало. Это не было сложно. Я получила удовольствие от этой возможности", - сказала она.

Скидан также рассказала о своих дальнейших целях:

"Я намерена выступить на летних Олимпийских играх 2028 года. Буду готовиться к ним и хочу показать достойную борьбу".

Отметим, что на Балканском чемпионате по легкой атлетике в Волосе Скидан завоевала бронзовую медаль в метании молота с результатом 64,55 метра.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

АФИША ЧМ-2026: сегодня на поле выйдут сборные Месси, Мбаппе и Холанда
09:26
Чемпионат Азербайджана

АФИША ЧМ-2026: сегодня на поле выйдут сборные Месси, Мбаппе и Холанда

Аргентина и Франция проведут матчи 2-го тура, Норвегия сыграет с Сенегалом

Президент ПФЛ: "С каждым сезоном чемпионат становится интереснее"
5 Июня 16:54
Чемпионат Азербайджана

Президент ПФЛ: "С каждым сезоном чемпионат становится интереснее"

Эльхан Самедов подвел итоги сезона и рассказал о планах на будущее

Азер Багиров хочет видеть бывшего игрока "Кяпаза" в "Шамахы"
1 Июня 13:52
Чемпионат Азербайджана

Азер Багиров хочет видеть бывшего игрока "Кяпаза" в "Шамахы"

Фарид Набиев близок к переходу в клуб из Шамахы

"Агстафа Генджляри" получила право выступать во Второй лиге
29 Мая 17:53
Чемпионат Азербайджана

"Агстафа Генджляри" получила право выступать во Второй лиге - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда разгромила "Билясувар" в стыковом матче

Легионер "Габалы": "Мы могли занять более высокое место"
29 Мая 16:33
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Габалы": "Мы могли занять более высокое место"

Адриэль Ба Луа признался, что команда недобрала много очков из-за нереализованных моментов

"Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана по штрафам – ОБЗОР İDMAN.BİZ
29 Мая 11:03
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана по штрафам – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинский клуб завершил сезон с самым крупным дисциплинарным счетом среди всех участников чемпионата

Самое читаемое

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026
20 Июня 12:53
ЧМ-2026

Рафинья почти точно выбыл до конца ЧМ-2026

В сборной Бразилии подтвердили, что вингер получил повреждение в матче с Гаити

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026