1 Июня 2026
RU

Азер Багиров хочет видеть бывшего игрока "Кяпаза" в "Шамахы"

Чемпионат Азербайджана
Новости
1 Июня 2026 13:52
24
Азер Багиров хочет видеть бывшего игрока "Кяпаза" в "Шамахы"

Полузащитник Фарид Набиев, покинувший "Кяпаз" после завершения контракта, близок к продолжению карьеры в "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, клуб из Шамахы заинтересован в услугах 26-летнего футболиста.

Новый главный тренер "Шамахы" Азер Багиров хочет видеть полузащитника в своей команде.

Напомним, что в минувшем сезоне Набиев провел за "Кяпаз" 32 матча и забил четыре гола.

Ранее футболист уже работал под руководством Багирова, что может сыграть важную роль в завершении трансфера.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Агстафа Генджляри" получила право выступать во Второй лиге
29 Мая 17:53
Чемпионат Азербайджана

"Агстафа Генджляри" получила право выступать во Второй лиге - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда разгромила "Билясувар" в стыковом матче

Легионер "Габалы": "Мы могли занять более высокое место"
29 Мая 16:33
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Габалы": "Мы могли занять более высокое место"

Адриэль Ба Луа признался, что команда недобрала много очков из-за нереализованных моментов

"Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана по штрафам – ОБЗОР İDMAN.BİZ
29 Мая 11:03
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана по штрафам – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинский клуб завершил сезон с самым крупным дисциплинарным счетом среди всех участников чемпионата

Рамиз Мамедов - о судействе в матче с "Габалой": "Присутствие Турала Гурбанова в этой игре было неуместным"
29 Мая 00:10
Чемпионат Азербайджана

Рамиз Мамедов - о судействе в матче с "Габалой": "Присутствие Турала Гурбанова в этой игре было неуместным"

По словам рулевого "Мингячевира", все штрафные назначались против его подопечных

Кахабер Цхададзе - о победе над "Мингячевиром": "Недоволен только тем, что забили мало"
28 Мая 23:50
Чемпионат Азербайджана

Кахабер Цхададзе - о победе над "Мингячевиром": "Недоволен только тем, что забили мало"

Наставник также ответил на вопрос о своем будущем в "Габале"
"Габала" обыграла "Мингячевир" и сохранила прописку в Мисли Премьер-лиге - ОБНОВЛЕНО- ВИДЕО
28 Мая 20:32
Чемпионат Азербайджана

"Габала" обыграла "Мингячевир" и сохранила прописку в Мисли Премьер-лиге - ОБНОВЛЕНО- ВИДЕО

"Мингячевир" будет выступать в Первой лиге

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро