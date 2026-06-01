Азер Багиров хочет видеть бывшего игрока "Кяпаза" в "Шамахы"

Полузащитник Фарид Набиев, покинувший "Кяпаз" после завершения контракта, близок к продолжению карьеры в "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, клуб из Шамахы заинтересован в услугах 26-летнего футболиста.

Новый главный тренер "Шамахы" Азер Багиров хочет видеть полузащитника в своей команде.

Напомним, что в минувшем сезоне Набиев провел за "Кяпаз" 32 матча и забил четыре гола.

Ранее футболист уже работал под руководством Багирова, что может сыграть важную роль в завершении трансфера.