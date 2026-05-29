29 Мая 2026 11:03
"Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана по штрафам – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана сезона-2025/26 по общей сумме денежных штрафов.

Согласно подсчетам İdman.Biz фиксированных денежных санкций Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в матчах Премьер-лиги Азербайджана с первого по 33-й тур бакинский клуб набрал 165 тысяч манатов штрафов.

Заметим, что при подсчете учитывались только решения по Премьер-лиге Азербайджана. Кубок Азербайджана, первая и вторая лиги, дубли, детские турниры, предупреждения и строки только о возмещении ущерба в расчет не вошли.

Отрыв "Нефтчи" от второго места получился внушительным. Бакинцы опередили ближайшего преследователя, "Карабах", на 76,4 тысячи манатов. Это почти столько же, сколько суммарно набрали несколько клубов из нижней части дисциплинарного рейтинга.

Замкнул тройку самых недисциплинированных клубов чемпионата страны вошел также “Сумгайыт” с результатом 62,2 тысяча манатов. Новоиспеченный чемпион Азербайджана “Сабах” занял пятое место, выплатив 51,5 тысяч манатов.

Самый крупный разовый штрафный пакет сезона также пришелся на "Нефтчи". По итогам матча 28-го тура "Зиря" - "Нефтчи" клуб получил 26,2 тысячи манатов штрафов. В эту сумму вошли санкции за перебор желтых карточек, удаления представителей команды и игрока, а также нарушения со стороны болельщиков.

Второй показатель тоже у "Нефтчи" - 23 тысячи манатов по итогам матча 23-го тура с "Туран Товузом". Тогда клуб был оштрафован за оскорбительный баннер и массовые оскорбительные выражения со стороны болельщиков.

Третье место по крупнейшим штрафам за один матч занял "Карабах". По итогам встречи 22-го тура с "Сабахом" агдамский клуб набрал 20,7 тысячи манатов штрафов. Основная часть суммы была связана с поведением болельщиков и наказаниями представителей тренерского штаба после инцидентов в этой игре.

На другом полюсе рейтинга оказались самые дисциплинированные клубы сезона. Топ-3 команд с наименьшими штрафами составили "Туран Товуз" - 9,7 тысячи манатов, "Шамахы" - 10,3 тысячи и "Зиря" - 10,9 тысячи.

Таким образом, "Нефтчи" стал главным дисциплинарным антигероем сезона, тогда как "Туран Товуз" завершил чемпионат с лучшим показателем по сумме денежных штрафов среди всех 12 клубов Премьер-лиги.

Итоговый рейтинг штрафов клубов Премьер-лиги Азербайджана сезона-2025/26:

1. "Нефтчи" - 165 тысяч манатов
2. "Карабах" - 88,6 тыс.
3. "Сумгайыт" - 62,2 тыс.
4. "Кяпаз" - 62,1 тыс.
5. "Сабах" - 51,5 тыс.
6. "Габала" - 30,4 тыс.
7. "Карван-Евлах" - 23,6 тыс.
8. "Имишли" - 23,5 тыс.
9. "Араз-Нахчыван" - 20,4 тыс.
10. "Зиря" - 10,9 тыс.
11. "Шамахы" - 10,3 тыс.
12. "Туран Товуз" - 9,7 твс.

Таким образом, общая сумма штрафов, которую выплатили азербайджанские клубы по итогам сезона 2025/26 Премьер-лиги Азербайджана составила 558,2 тыс. манатов.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
