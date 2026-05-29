Легионер "Габалы": "Мы могли занять более высокое место"

Полузащитник "Габалы" Адриэль Ба Луа считает, что команда могла завершить сезон значительно выше в турнирной таблице.

Футболист заявил, что одной из главных проблем команды стала реализация голевых моментов.

"Мы тоже считаем, что могли занять более высокое место. Начало сезона получилось для нас очень тяжелым. Во многих матчах мы играли хорошо, создавали моменты, но не могли ими воспользоваться. Даже имея преимущество, нам было сложно побеждать. Но сейчас все это уже осталось позади", - цитирует Ба Луа sport24.az .

Также игрок прокомментировал победу над "Мингячевиром" (2:0) в стыковом матче, которая позволила "Габале" сохранить место в Премьер-лиге.

По словам полузащитника, ключевым фактором в решающей встрече стало желание добиться результата.

"Это был тяжелый матч. Мы понимали, что должны отдать все силы ради победы. Ранее уже играли против "Мингячевира" в Кубке. Знали их стиль и тактику. Но в этом матче главным было не это, а желание победить", - подчеркнул футболист.

Ба Луа также не согласился с мнением, что регламент стыкового матча давал преимущество клубу Премьер-лиги.

"Не думаю, что это создало серьезную разницу. Главное - качество игроков", - отметил он.

Говоря о причинах неудачного сезона, легионер подчеркнул, что не считает правильным искать виноватых среди судей.

"Все может влиять на результат. Но нельзя перекладывать ответственность на арбитров или кого-то еще. Это будут только оправдания. Мы сами отвечаем за свои результаты. Должны хорошо играть, забивать и побеждать", - заявил хавбек.

Футболист также положительно оценил уровень азербайджанского чемпионата.

"Честно говоря, я был приятно удивлен. Не ожидал, что уровень чемпионата Азербайджана окажется настолько высоким. Лига превзошла мои ожидания, и я рад выступать здесь. В "Габале" я чувствую себя очень хорошо. Меня устраивает абсолютно все: команда, условия для тренировок, тренерский штаб и руководство клуба", - подчеркнул футболист.