Рамиз Мамедов - о судействе в матче с "Габалой": "Присутствие Турала Гурбанова в этой игре было неуместным"

Главный тренер "Мингячевира" Рамиз Мамедов прокомментировал поражение в матче плей-офф за право участия в новом сезоне Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Габалы" (0:2), передает İdman.Biz.

Отвечая на вопрос о том, чего не хватило команде для победы, Мамедов заявил: "Я никогда не был тренером, который оставался недоволен судейством. Но говорю открыто: присутствие Турала Гурбанова в этой игре было неуместным. Все штрафные назначались против нас".

Комментируя свое будущее в клубе, специалист отметил: "До этого еще есть время".

Также наставник подтвердил свои предматчевые слова о шансах команды: "Я подтверждаю свои слова и сейчас. Мы — боевитая команда".

Говоря о регламенте плей-офф, Мамедов подчеркнул: "Между командами есть разница в бюджете и качестве. Для обеспечения честной конкуренции нужно учитывать эти моменты".