Первый трансфер "Нефтчи": Руфат Аббасов подписал контракт

27 Мая 2026 16:12
Футбольный клуб "Нефтчи" официально оформил первый трансфер перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz, бакинский клуб подписал левого защитника Руфата Аббасова.

По информации пресс-службы "Нефтчи", с 21-летним футболистом заключен трехлетний контракт. В новой команде Аббасов будет выступать под третьим номером.

Отметим, что Руфат Аббасов является воспитанником академии "Нефтчи". Он присоединился к младшим возрастным группам клуба в 2015 году, а в сезоне-2021/22 был привлечен к основной команде и провел два официальных матча.

Последние два сезона защитник выступал за "Шамахы". Также Аббасов провел 17 матчей за молодежную сборную Азербайджана U-21 и вызывался в основную национальную команду.

İdman.Biz
