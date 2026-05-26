"Карабах" стал самым посещаемым клубом чемпионата Азербайджана

"Карабах" стал командой с самой высокой посещаемостью домашних матчей в Чемпионате Азербайджана по футболу сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, матчи чемпионата в общей сложности посетили 285 778 зрителей.

С учетом аннулированной встречи "Имишли" - "Сумгайыт" средняя посещаемость 198 матчей составила 1443 человека.

Самым посещаемым матчем сезона стала игра XXVIII тура между "Карабахом" и "Сабахом". Встречу, прошедшую 18 апреля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, с трибун посмотрели 17 338 зрителей.

Второе место также занял матч между этими командами. Игра XXII тура, состоявшаяся 1 марта на той же арене, собрала 10 361 болельщика.

"Карабах" стал лидером и по общей посещаемости домашних встреч. Матчи агдамского клуба посетили 51 167 зрителей, а средний показатель составил 3010 человек за игру.

Второе место по посещаемости занял "Нефтчи". Домашние матчи бакинского клуба собрали 44 693 зрителя при среднем показателе 2793.

Тройку лидеров замкнул "Сумгайыт" - 39 560 зрителей и средняя посещаемость 2473 человека.

В первую пятерку также вошли "Туран Товуз" (34 550) и "Карван-Евлах" (27 380).

Самый низкий показатель зафиксирован у "Араз-Нахчывана" - всего 3720 зрителей за сезон.