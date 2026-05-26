26 Мая 2026
RU

"Карабах" стал самым посещаемым клубом чемпионата Азербайджана

Чемпионат Азербайджана
Новости
26 Мая 2026 11:12
11
"Карабах" стал самым посещаемым клубом чемпионата Азербайджана

"Карабах" стал командой с самой высокой посещаемостью домашних матчей в Чемпионате Азербайджана по футболу сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, матчи чемпионата в общей сложности посетили 285 778 зрителей.

С учетом аннулированной встречи "Имишли" - "Сумгайыт" средняя посещаемость 198 матчей составила 1443 человека.

Самым посещаемым матчем сезона стала игра XXVIII тура между "Карабахом" и "Сабахом". Встречу, прошедшую 18 апреля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, с трибун посмотрели 17 338 зрителей.

Второе место также занял матч между этими командами. Игра XXII тура, состоявшаяся 1 марта на той же арене, собрала 10 361 болельщика.

"Карабах" стал лидером и по общей посещаемости домашних встреч. Матчи агдамского клуба посетили 51 167 зрителей, а средний показатель составил 3010 человек за игру.

Второе место по посещаемости занял "Нефтчи". Домашние матчи бакинского клуба собрали 44 693 зрителя при среднем показателе 2793.

Тройку лидеров замкнул "Сумгайыт" - 39 560 зрителей и средняя посещаемость 2473 человека.

В первую пятерку также вошли "Туран Товуз" (34 550) и "Карван-Евлах" (27 380).

Самый низкий показатель зафиксирован у "Араз-Нахчывана" - всего 3720 зрителей за сезон.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лучший бомбардир "Шамахы" покинул клуб
25 Мая 18:08
Чемпионат Азербайджана

Лучший бомбардир "Шамахы" покинул клуб

Швейцарский форвард Керим Росси не продлил контракт с командой

ПФЛ наградила Джой-Лэнса Микелса - ФОТО
25 Мая 16:28
Чемпионат Азербайджана

ПФЛ наградила Джой-Лэнса Микелса - ФОТО

Форвард "Сабаха" стал лучшим бомбардиром сезона с 19 голами

"Кяпаз" продлил контракт с Диогу Вердаской
25 Мая 13:23
Чемпионат Азербайджана

"Кяпаз" продлил контракт с Диогу Вердаской

Португальский защитник подписал новое двухлетнее соглашение

Жорже Кашкилья вылетает в Португалию. Тренер покидает "Имишли"?
24 Мая 20:50
Чемпионат Азербайджана

Жорже Кашкилья вылетает в Португалию. Тренер покидает "Имишли"?

Подводя итоги сезона, специалист отметил, что отмена лимита помогла повысить уровень чемпионата
Рашад Садыхов - о матче с "Араз-Нахчываном": "Было сложно настроиться на такую игру"
24 Мая 04:15
Чемпионат Азербайджана

Рашад Садыхов - о матче с "Араз-Нахчываном": "Было сложно настроиться на такую игру"

Также наставник поблагодарил команду, болельщиков и руководство клуба
Андрей Демченко - о победе в матче последнего тура: "Нам немного повезло в конце"
23 Мая 23:40
Чемпионат Азербайджана

Андрей Демченко - о победе в матче последнего тура: "Нам немного повезло в конце"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" также признал, что команда допустила ряд ненужных ошибок

Самое читаемое

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 17:38
Мировой футбол

Кому достанутся “бронза” и спасительные места в Ла Лиге – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре чемпионата Испании будут расставлены все точки над i

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову
23 Мая 11:49
Азербайджанский футбол

В "Бешикташе" прокомментировали интерес к Гурбану Гурбанову

Ондер Озен высказался о аозможном назначении тренера "Карабаха"

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
23 Мая 14:51
Мировой футбол

АПЛ: "Астон Вилла" решит судьбу шестой путевки в Лигу чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В заключительном туре также определится третий клуб, который покинет высший дивизион

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
23 Мая 16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги