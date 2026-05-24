Рашад Садыхов - о матче с "Араз-Нахчываном": "Было сложно настроиться на такую игру"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал поражение в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Араз-Нахчывана" (2:3), передает İdman.Biz.

"Провели последний матч сезона. Никаких шансов у нас уже не оставалось. Было сложно настроиться на такую игру. Несмотря на это, получился самоотверженный матч. Обе команды хотели победить. Могли сыграть и вничью. Пропустили простые мячи. Сезон завершился, теперь будем думать о будущем", — заявил Садыхов.

Также наставник поблагодарил команду, болельщиков и руководство клуба: "Благодарен футболистам, болельщикам и руководству клуба. Мы сражались на трех фронтах, но нам немного не хватило для успеха".

Подводя итоги сезона, специалист поздравил призеров чемпионата и выразил надежду на успешное выступление азербайджанских клубов в еврокубках: "Поздравляю всех призеров. Желаю удачи в еврокубках. Жду, что в этом сезоне минимум три клуба выйдут в плей-офф. Все они заслужили там играть".

Садыхов также затронул проблему инфраструктуры: "Расстраивают поля и частая смена стадионов одной команды. Я хотел подробно об этом рассказать, но мы потерпели поражение в этом сезоне, поэтому мои слова могут понять иначе".