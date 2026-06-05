Президент ПФЛ: "С каждым сезоном чемпионат становится интереснее"

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхан Самедов заявил, что с каждым сезоном национальный чемпионат становится более интересным и конкурентным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Spornet, глава ПФЛ подвел итоги сезона-2025/26 и рассказал о перспективах развития азербайджанского футбола.

"После завершения прошлого сезона все говорили, что это был самый интересный чемпионат в истории. В этом году говорят то же самое уже про нынешний сезон. Мы этому рады. Это означает, что мы движемся в правильном направлении и чемпионат с каждым годом становится интереснее. Можно отметить 12-командную Премьер-лигу, а также борьбу за чемпионство и плей-офф в Первой и Второй лигах, которая продолжалась до последних туров", - заявил Самедов.

По его мнению, рост зрительского интереса связан прежде всего с более профессиональной работой клубов.

"Я бы не связывал это с отменой лимита на легионеров. Думаю, гораздо большую роль сыграло то, что клубы стали профессиональнее подходить к своей работе и привлекать больше болельщиков на стадионы. Команды начали показывать более качественный футбол. В этом сезоне было очень сложно заранее предсказать результат любого матча", - подчеркнул президент ПФЛ.

Самедов также сообщил, что по итогам сезона клубы получат выплаты в рамках нового механизма поощрения за использование местных футболистов. Наибольшую сумму получит "Габала", которая заработает дополнительную премию в размере 50 тысяч манатов.

Глава ПФЛ отметил, что организация уже начала подготовку к новому сезону и рассматривает возможность дополнительной поддержки клубов Первой и Второй лиг.

Кроме того, Самедов заявил, что пока намерен участвовать в предстоящих выборах президента ПФЛ, которые состоятся в нынешнем году.