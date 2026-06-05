5 Июня 2026
RU

Президент ПФЛ: "С каждым сезоном чемпионат становится интереснее"

Чемпионат Азербайджана
Новости
5 Июня 2026 16:54
21
Президент ПФЛ: "С каждым сезоном чемпионат становится интереснее"

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Азербайджана Эльхан Самедов заявил, что с каждым сезоном национальный чемпионат становится более интересным и конкурентным.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Spornet, глава ПФЛ подвел итоги сезона-2025/26 и рассказал о перспективах развития азербайджанского футбола.

"После завершения прошлого сезона все говорили, что это был самый интересный чемпионат в истории. В этом году говорят то же самое уже про нынешний сезон. Мы этому рады. Это означает, что мы движемся в правильном направлении и чемпионат с каждым годом становится интереснее. Можно отметить 12-командную Премьер-лигу, а также борьбу за чемпионство и плей-офф в Первой и Второй лигах, которая продолжалась до последних туров", - заявил Самедов.

По его мнению, рост зрительского интереса связан прежде всего с более профессиональной работой клубов.

"Я бы не связывал это с отменой лимита на легионеров. Думаю, гораздо большую роль сыграло то, что клубы стали профессиональнее подходить к своей работе и привлекать больше болельщиков на стадионы. Команды начали показывать более качественный футбол. В этом сезоне было очень сложно заранее предсказать результат любого матча", - подчеркнул президент ПФЛ.

Самедов также сообщил, что по итогам сезона клубы получат выплаты в рамках нового механизма поощрения за использование местных футболистов. Наибольшую сумму получит "Габала", которая заработает дополнительную премию в размере 50 тысяч манатов.

Глава ПФЛ отметил, что организация уже начала подготовку к новому сезону и рассматривает возможность дополнительной поддержки клубов Первой и Второй лиг.

Кроме того, Самедов заявил, что пока намерен участвовать в предстоящих выборах президента ПФЛ, которые состоятся в нынешнем году.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азер Багиров хочет видеть бывшего игрока "Кяпаза" в "Шамахы"
1 Июня 13:52
Чемпионат Азербайджана

Азер Багиров хочет видеть бывшего игрока "Кяпаза" в "Шамахы"

Фарид Набиев близок к переходу в клуб из Шамахы

"Агстафа Генджляри" получила право выступать во Второй лиге
29 Мая 17:53
Чемпионат Азербайджана

"Агстафа Генджляри" получила право выступать во Второй лиге - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда разгромила "Билясувар" в стыковом матче

Легионер "Габалы": "Мы могли занять более высокое место"
29 Мая 16:33
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Габалы": "Мы могли занять более высокое место"

Адриэль Ба Луа признался, что команда недобрала много очков из-за нереализованных моментов

"Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана по штрафам – ОБЗОР İDMAN.BİZ
29 Мая 11:03
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" стал рекордсменом Премьер-лиги Азербайджана по штрафам – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Бакинский клуб завершил сезон с самым крупным дисциплинарным счетом среди всех участников чемпионата

Рамиз Мамедов - о судействе в матче с "Габалой": "Присутствие Турала Гурбанова в этой игре было неуместным"
29 Мая 00:10
Чемпионат Азербайджана

Рамиз Мамедов - о судействе в матче с "Габалой": "Присутствие Турала Гурбанова в этой игре было неуместным"

По словам рулевого "Мингячевира", все штрафные назначались против его подопечных

Кахабер Цхададзе - о победе над "Мингячевиром": "Недоволен только тем, что забили мало"
28 Мая 23:50
Чемпионат Азербайджана

Кахабер Цхададзе - о победе над "Мингячевиром": "Недоволен только тем, что забили мало"

Наставник также ответил на вопрос о своем будущем в "Габале"

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии