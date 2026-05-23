Андрей Демченко - о победе в матче последнего тура: "Нам немного повезло в конце"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал победу в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Зиря" (3:2), передает İdman.Biz.

"Всегда приятно побеждать. Старались играть в футбол. Нам противостояла хорошая команда — очень слаженная и понимающая, чего хочет на поле. Видна рука тренера. Они не бьют куда попало, а стараются играть в футбол. Поэтому эта победа особенно приятна. Мы старались навязать свою игру и заслуженно победили", — заявил Демченко.

Также специалист отметил, что команда допустила ряд ненужных ошибок по ходу встречи: "Очень жаль, что в простых ситуациях ошибались, давая уверенность сопернику, который создавал моменты у наших ворот. Чтобы бороться за более высокие места, нужно действовать грамотнее, надежнее контролировать мяч и не терять его в простых ситуациях".

Комментируя эпизод с пенальти в концовке встречи, наставник сказал: "Нам немного повезло в конце, так как мы отразили пенальти в конце игры".