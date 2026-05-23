23 Мая 2026
RU

Андрей Демченко - о победе в матче последнего тура: "Нам немного повезло в конце"

Чемпионат Азербайджана
Новости
23 Мая 2026 23:40
6
Андрей Демченко - о победе в матче последнего тура: "Нам немного повезло в конце"

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал победу в матче 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Зиря" (3:2), передает İdman.Biz.

"Всегда приятно побеждать. Старались играть в футбол. Нам противостояла хорошая команда — очень слаженная и понимающая, чего хочет на поле. Видна рука тренера. Они не бьют куда попало, а стараются играть в футбол. Поэтому эта победа особенно приятна. Мы старались навязать свою игру и заслуженно победили", — заявил Демченко.

Также специалист отметил, что команда допустила ряд ненужных ошибок по ходу встречи: "Очень жаль, что в простых ситуациях ошибались, давая уверенность сопернику, который создавал моменты у наших ворот. Чтобы бороться за более высокие места, нужно действовать грамотнее, надежнее контролировать мяч и не терять его в простых ситуациях".

Комментируя эпизод с пенальти в концовке встречи, наставник сказал: "Нам немного повезло в конце, так как мы отразили пенальти в конце игры".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азер Багиров - о критике из-за присутствия на матче "Шамахы": "Простите, я же не в баре был"
23:00
Чемпионат Азербайджана

Азер Багиров - о критике из-за присутствия на матче "Шамахы": "Простите, я же не в баре был"

Специалист прокомментировал возможность задержаться в "Кяпазе"
Юрий Вернидуб: "Я очень люблю как Азербайджан, так и здешних людей"
22:20
Чемпионат Азербайджана

Юрий Вернидуб: "Я очень люблю как Азербайджан, так и здешних людей"

Главный тренер "Нефтчи" прокомментировал победу в матче 33-го тура
Мисли Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Зиря" в последнем туре чемпионата - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
21:02
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" обыграл "Зиря" в последнем туре чемпионата - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Гости могли уйти от поражения уже в компенсированное время

Легионер "Сумгайыта": "Уровень чемпионата Азербайджана совсем не низкий"
19:20
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Сумгайыта": "Уровень чемпионата Азербайджана совсем не низкий"

Никола Нинкович подвел итоги сезона и высказался о лимите на легионеров

"Карабах" расстался с тремя футболистами
17:48
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" расстался с тремя футболистами

Агдамский клуб объявил об уходе Аддаи, Шейдаева и Ммаэ

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз