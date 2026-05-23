23 Мая 2026
RU

Легионер "Сумгайыта": "Уровень чемпионата Азербайджана совсем не низкий"

Чемпионат Азербайджана
Новости
23 Мая 2026 19:20
26
Легионер "Сумгайыта": "Уровень чемпионата Азербайджана совсем не низкий"

Полузащитник "Сумгайыта" Никола Нинкович прокомментировал итоги сезона после поражения от "Карабаха" (3:4) в последнем туре Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на QOL.az, сербский футболист заявил, что матч получился зрелищным и эмоциональным.

"Получилась хорошая игра. Это был последний матч сезона. Самое главное - никто не получил травму. Мы завершили сезон без повреждений и проблем. Матч вышел интересным, зрители увидели много голов. Теперь нужно думать об отдыхе", - сказал Нинкович.

Футболист признал, что сезон для "Сумгайыта" оказался неоднозначным.

"Мы хорошо начали чемпионат и очень удачно провели первую часть сезона. Но после зимнего перерыва немного сдали позиции. В некоторых матчах нам не повезло. Под конец сезона мы снова собрались, но было уже поздно. Мы потеряли шансы на еврокубки", - отметил полузащитник.

Нинкович также высказался о своем будущем в клубе.

"У нас будет разговор с руководством. Поэтому пока не могу сказать ничего конкретного. Мы обсудим это с президентом клуба и менеджером", - заявил он.

Отдельно футболист оценил уровень азербайджанского чемпионата.

"Мне понравилась лига. Уровень чемпионата Азербайджана совсем не низкий. Мы увидели интересный и напряженный сезон", - подчеркнул Нинкович.

По его мнению, положительную роль сыграла и отмена лимита на легионеров.

"Думаю, отсутствие лимита - это хорошо. Это повышает уровень чемпионата. "Карабах" добился отличных результатов в Лиге чемпионов, и, на мой взгляд, отсутствие лимита тоже сыграло свою роль", - добавил игрок.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мисли Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" вновь увеличил преимущество счет в матче с "Зиря" - ПРЯМОЙ ЭФИР
20:35
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" вновь увеличил преимущество счет в матче с "Зиря" - ПРЯМОЙ ЭФИР

Команды соседствуют в верхней части таблицы чемпионата

"Карабах" расстался с тремя футболистами
17:48
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" расстался с тремя футболистами

Агдамский клуб объявил об уходе Аддаи, Шейдаева и Ммаэ

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом
16:58
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" победил "Кяпаз" с минимальным счетом - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команды сыграют в 33-м туре Мисли Премьер-лиги

Капитан "Нефтчи": "Каждое поражение от "Карабаха" нас злило"
16:08
Чемпионат Азербайджана

Капитан "Нефтчи": "Каждое поражение от "Карабаха" нас злило" - ФОТО

Эмин Махмудов откровенно высказался о кризисе клуба и сборной
Легионер "Туран Товуза": "Я счастлив, что мы вышли в Лигу конференций"
15:48
Чемпионат Азербайджана

Легионер "Туран Товуза": "Я счастлив, что мы вышли в Лигу конференций"

Эммануэль Хакман эмоционально подвел итоги сезона
Торал Байрамов: "Карабах" не обязан становиться чемпионом каждый год"
11:29
Чемпионат Азербайджана

Торал Байрамов: "Карабах" не обязан становиться чемпионом каждый год"

Защитник агдамского клуба подвел итоги сезона и оценил выступление команды

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз