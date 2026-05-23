Легионер "Сумгайыта": "Уровень чемпионата Азербайджана совсем не низкий"

Полузащитник "Сумгайыта" Никола Нинкович прокомментировал итоги сезона после поражения от "Карабаха" (3:4) в последнем туре Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на QOL.az, сербский футболист заявил, что матч получился зрелищным и эмоциональным.

"Получилась хорошая игра. Это был последний матч сезона. Самое главное - никто не получил травму. Мы завершили сезон без повреждений и проблем. Матч вышел интересным, зрители увидели много голов. Теперь нужно думать об отдыхе", - сказал Нинкович.

Футболист признал, что сезон для "Сумгайыта" оказался неоднозначным.

"Мы хорошо начали чемпионат и очень удачно провели первую часть сезона. Но после зимнего перерыва немного сдали позиции. В некоторых матчах нам не повезло. Под конец сезона мы снова собрались, но было уже поздно. Мы потеряли шансы на еврокубки", - отметил полузащитник.

Нинкович также высказался о своем будущем в клубе.

"У нас будет разговор с руководством. Поэтому пока не могу сказать ничего конкретного. Мы обсудим это с президентом клуба и менеджером", - заявил он.

Отдельно футболист оценил уровень азербайджанского чемпионата.

"Мне понравилась лига. Уровень чемпионата Азербайджана совсем не низкий. Мы увидели интересный и напряженный сезон", - подчеркнул Нинкович.

По его мнению, положительную роль сыграла и отмена лимита на легионеров.

"Думаю, отсутствие лимита - это хорошо. Это повышает уровень чемпионата. "Карабах" добился отличных результатов в Лиге чемпионов, и, на мой взгляд, отсутствие лимита тоже сыграло свою роль", - добавил игрок.