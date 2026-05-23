Легионер "Туран Товуза": "Я счастлив, что мы вышли в Лигу конференций"

23 Мая 2026 15:48
Защитник футбольного клуба "Туран Товуз" Эммануэль Хакман прокомментировал выступление команды в сезоне-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, тоголезский футболист опубликовал обращение в социальных сетях, где подвел итоги сезона для клуба из Товуза.

"Каким же потрясающим было это путешествие. Благодарен за успешный сезон", - написал Хакман.

31-летний защитник отметил, что команда добилась результата благодаря самоотдаче и вере в собственные силы.

"Мы много работали, жертвовали и верили. Огромное спасибо всей семье "Туран Товуза". Руководству, тренерскому штабу, моим партнерам по команде и нашим невероятным болельщикам. Я очень горжусь всеми вами", - заявил футболист.

Хакман также отдельно подчеркнул важность выхода команды в еврокубки.

"Еще больше благодарен за то, что мы завоевали путевку в Лигу конференций. Я счастлив. До скорой встречи. Хороших всем каникул", - отметил защитник.

Напомним, что "Туран Товуз" начнет выступление в Лиге конференций со второго квалификационного раунда.

