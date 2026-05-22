"Туран Товуз" примет "Сабах" в 33-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 33-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоятся два матча.
Как сообщает İdman.Biz, в первой игре дня "Туран Товуз" примет "Сабах" на "Bank Respublika Arena".
Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
"Туран Товуз" с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Сабах", набравший 75 баллов, лидирует в чемпионате.
Мисли Премьер-лига
33-й тур
22 мая
17:00. "Туран Товуз" - "Сабах"
Судьи: Рауф Джабаров, Рахман Имами, Орхан Ибишов, Эмин Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Теймур Теймуров
Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
"Bank Respublika Arena"
Отметим, что тур завершится 24 мая.