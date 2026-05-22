"Туран Товуз" примет "Сабах" в 33-м туре Премьер-лиги

Сегодня в рамках 33-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоятся два матча.

Как сообщает İdman.Biz, в первой игре дня "Туран Товуз" примет "Сабах" на "Bank Respublika Arena".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

"Туран Товуз" с 59 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Сабах", набравший 75 баллов, лидирует в чемпионате.

Мисли Премьер-лига

22 мая

Судьи: Рауф Джабаров, Рахман Имами, Орхан Ибишов, Эмин Алиев

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Теймур Теймуров

Инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Отметим, что тур завершится 24 мая.