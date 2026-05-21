21 Мая 2026
"Габала" и "Шамахы" откроют последний тур Премьер-лиги

21 Мая 2026 10:27
Сегодня стартует заключительный, 33-й тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче тура "Габала" на своем поле встретится с "Шамахы".

Игра пройдет на Габалинском городском стадионе и начнется в 18:30.

Перед заключительным туром хозяева с 24 очками занимают 11-е место в турнирной таблице, а "Шамахы" с 38 баллами располагается на восьмой строчке.

18:30. "Габала" - "Шамахы"

Отметим, что тур завершится 24 мая матчем "Имишли" - "Карван-Евлах".

