Тренер экс-клуба новичка "Карабаха": "Муаддиб готов играть в основном составе"

Главный тренер кипрской "Омонии" (Арадипу) Маринос Сациас прокомментировал переход французского вингера Жали Муаддиба в "Карабах".

Специалист заявил, что футболист обладает всеми качествами для выступления в основном составе агдамского клуба.

"Жали Муаддиб обладает всеми качествами, чтобы играть в основном составе "Карабаха". Это очень талантливый футболист", - сказал Сациас futbolinfo.az.

Тренер отметил, что доверял игроку даже в те периоды, когда тот находился не в лучшей форме.

"Муаддиб - футболист топ-уровня. Даже когда он был не в оптимальной форме, я продолжал ему доверять. Потому что он постоянно прогрессировал и делал все возможное ради команды", - подчеркнул специалист.

Сациас также поделился мнением о переходе игрока в "Карабах".

"Карабах" - клуб, который каждый год борется за чемпионство. Думаю, этот трансфер станет для Муаддиба отличной возможностью играть в еврокубках и бороться за титулы", - отметил тренер.

Напомним, накануне "Карабах" подписал с Жали Муаддибом контракт сроком на три года.