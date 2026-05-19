Игрок Премьер-лиги Азербайджана заинтересовал клубы Казахстана и РПЛ

19 Мая 2026 11:16
Карим Росси может покинуть "Шамахы"

Швейцарским форвардом интересуются клубы Казахстана, РПЛ и Саудовской Аравии

Нападающий "Шамахы" Карим Росси может продолжить карьеру за пределами Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportarena.kz, интерес к 32-летнему швейцарскому форварду проявляют сразу два клуба казахстанской Премьер-лиги.

По информации блогера Эльдара Аманбаева, удачная игра Росси в чемпионате Азербайджана привлекла внимание не только команд КПЛ. За ситуацией вокруг футболиста также следят клубы российской Премьер-лиги, Саудовской Аравии и представители азербайджанского чемпионата.

В нынешнем сезоне Росси провел 30 матчей за "Шамахы" и забил девять мячей. Форвард стал одним из ключевых игроков команды, несмотря на скромные возможности клуба.

Отмечается, что летом контракт швейцарца с "Шамахы" истекает, поэтому он сможет сменить команду на правах свободного агента.

Напомним, ранее Федерация футбола Казахстана утвердила новые сроки летнего регистрационного периода для клубов КПЛ.

