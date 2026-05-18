Стали известны стадионы, на которых пройдут матчи заключительного тура Премьер-лиги Азербайджана

В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которая проводит матчи Премьер-лиги Азербайджана, назвали стадионы, где пройдут встречи последнего, 33-го тура чемпионата страны.

Как сообщает İdman.Biz, с учетом обращений клубов и согласия руководства стадионов, а также того факта, что игры не представляют турнирного значения, в целях лучшей спортивной и технической подготовки клубов к еврокубкам, места проведения некоторых матчей были изменены.

Так, гянджинский "Кяпаз" примет бакинский "Нефтчи" на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, а "Туран Товуз" примет столичный "Сабах" на Bank Respublika Arena в Баку.

Ранее гянджинский коллектив принимал соперников на Евлахском городском стадионе, а товузский клуб - на местной арене.

Премьер-лига Азербайджана

III круг, 33-й тур

21 мая

18:30. "Габала" – "Шамахы"

Габалинский городской стадион

22 мая

17:00. "Туран Товуз" – "Сабах"

Bank Respublika Arena

19:30. "Сумгайыт" – "Карабах"

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

23 мая

15:00. "Кяпаз" – "Нефтчи"

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

19:00. "Араз-Нахчыван" – "Зиря"

SOCAR Polymer Arena

24 мая

16:00. "Имишли" – "Карван Евлах"

Стадион Губинского Олимпийского спортивного комплекса