Стали известны стадионы, на которых пройдут матчи заключительного тура Премьер-лиги Азербайджана

В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которая проводит матчи Премьер-лиги Азербайджана, назвали стадионы, где пройдут встречи последнего, 33-го тура чемпионата страны.
Как сообщает İdman.Biz, с учетом обращений клубов и согласия руководства стадионов, а также того факта, что игры не представляют турнирного значения, в целях лучшей спортивной и технической подготовки клубов к еврокубкам, места проведения некоторых матчей были изменены.
Так, гянджинский "Кяпаз" примет бакинский "Нефтчи" на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, а "Туран Товуз" примет столичный "Сабах" на Bank Respublika Arena в Баку.
Ранее гянджинский коллектив принимал соперников на Евлахском городском стадионе, а товузский клуб - на местной арене.
Премьер-лига Азербайджана
III круг, 33-й тур
21 мая
18:30. "Габала" – "Шамахы"
Габалинский городской стадион
22 мая
17:00. "Туран Товуз" – "Сабах"
Bank Respublika Arena
19:30. "Сумгайыт" – "Карабах"
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
23 мая
15:00. "Кяпаз" – "Нефтчи"
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
19:00. "Араз-Нахчыван" – "Зиря"
SOCAR Polymer Arena
24 мая
16:00. "Имишли" – "Карван Евлах"
Стадион Губинского Олимпийского спортивного комплекса