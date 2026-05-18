Алексей Исаев забил в своем 200-м матче в Премьер-лиге

Полузащитник "Сабаха" Алексей Исаев провел юбилейный матч в Мисли Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, 200-я игра 30-летнего футболиста в высшем дивизионе страны пришлась на матч 32-го тура против "Нефтчи".

Исаев вышел на поле в стартовом составе "Сабаха". Несмотря на поражение со счетом 1:2, встреча запомнилась для хавбека забитым мячом.

Этот гол стал для Исаева 15-м в Премьер-лиге Азербайджана.

Футболист выступал в чемпионате страны за три клуба. В составе "Сабаха" он провел 118 матчей и забил 14 голов, за "Карабах" сыграл 44 встречи и отличился один раз, а в форме "Сумгайыта" выходил на поле 38 раз.