Определились все представители Азербайджана в еврокубках сезона-2026/27

Стали известны все азербайджанские клубы, которые представят страну в еврокубках сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Teleqraf, последнюю путевку завоевал "Нефтчи". "Черно-белые" в решающем матче Премьер-лиги обыграли "Сабах" со счетом 2:1 и обеспечили себе участие в еврокубках.

Бакинский клуб выступит в Лиге конференций и начнет турнир с первого квалификационного раунда.

Чемпион Азербайджана "Сабах" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Карабах" начнет выступление в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Успешно завершивший сезон "Туран Товуз" выступит во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Отметим, что матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов стартуют 7 июля. Игры Лиги Европы и Лиги конференций начнутся 9 июля, а первые встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций пройдут 23 июля.