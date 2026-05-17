Вальдас Дамбраускас: "После победы в Кубке мы эмоционально и физически устали"

17 Мая 2026 21:14
Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал поражение в матче 32-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Нефтчи" (1:2), передает İdman.Biz.

"Считаю, что после победы в Кубке мы эмоционально и физически устали. После этого было сложно настроиться. Все равно благодарен за эту игру. Выпустили тех, кто меньше играл. Они показали себя хорошо. Нам противостояла команда, находящаяся в очень хорошей форме. На поле были почти равные команды. Мы допустили ошибку и пропустили, при этом не сумев воспользоваться ошибками соперника. Сегодня хотим праздновать свое чемпионство", — сказал Дамбраускас.

