Кохальски близок к новому контракту с "Карабахом"

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски, вероятнее всего, продолжит карьеру в агдамском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на fanat.az, польский голкипер не получал официальных предложений от других команд в нынешнем году.

Руководство "Карабаха" уверено, что 25-летний вратарь останется в команде как минимум до завершения действующего контракта летом 2027 года.

Кроме того, стороны могут уже этим летом подписать новое соглашение на улучшенных условиях. В клубе не исключают, что Кохальски останется в "Карабахе" на более длительный срок.

Напомним, что польский голкипер выступает за агдамский клуб с 2024 года. В текущем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 58 мячей и 11 раз сохранил ворота в неприкосновенности.