"Габала" близка к продлению контракта с Доми Массумо

Конголезский полузащитник "Габалы" Доми Массумо, скорее всего, продолжит свои выступления в Азербайджане и в следующем сезоне. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал Futbolinfo.az, руководство "красно-черных" уже сделало 23-летнему футболисту предложение о продлении соглашения.

Региональный клуб находится на финальной стадии переговоров с одним из своих ключевых игроков. Если стороны окончательно согласуют все условия, Массумо подпишет новый контракт, рассчитанный еще на 2 сезона.

Напомним, что Доми Массумо защищает цвета "Габалы" с лета 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. В текущем сезоне Премьер-лиги полузащитник продемонстрировал отличную форму: он принял участие в 32 матчах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи, войдя в число лучших бомбардиров чемпионата.