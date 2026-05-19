19 Мая 2026 16:51
Полузащитник "Сабаха" прокомментировал "золотой дубль" команды

Полузащитник "Сабаха" Абдулла Хайбулаев поделился впечатлениями от победы команды в Мисли Премьер-лиге и Кубке Азербайджана.

Футболист отметил, что завоевать два трофея за короткий промежуток времени было особенно приятно.

"Очень приятно выигрывать трофеи с такой небольшой разницей по времени. Хочу поблагодарить всех, кто организовал великолепную церемонию награждения. Все было очень эмоционально и отлично организовано. Такие победы усиливают чувство ответственности у игроков", - сказал Хайбулаев Sportal.

Полузащитник сборной Азербайджана также подчеркнул, что добиться успеха легче, чем удержаться на вершине.

"Достичь высоких результатов проще, чем сохранить их. Мы хотим оставаться на вершине еще долгое время", - отметил футболист.

Напомним, в нынешнем сезоне "Сабах" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат Азербайджана и Кубок страны.

