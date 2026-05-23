Торал Байрамов: "Карабах" не обязан становиться чемпионом каждый год"

23 Мая 2026 11:29
24
Защитник "Карабаха" Торал Байрамов прокомментировал итоги сезона после победы над "Сумгайытом" со счетом 4:3 в последнем туре Мисли Премьер-лиги. Футболист назвал матч одним из самых интересных в нынешнем сезоне.

"Думаю, это была одна из самых интересных игр сезона. У нас не было полного состава. Несмотря на это, наши молодые футболисты получили хороший опыт и смогли показать себя с лучшей стороны", - цитирует Байрамова qol.az.

Игрок также высказался о потере чемпионского титула, который в этом сезоне достался "Сабаху".

"Да, мы не смогли стать чемпионами и теперь сыграем в Лиге Европы. Но будем делать все возможное, чтобы снова порадовать наших болельщиков. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и журналистов. Для вас это тоже был тяжелый сезон. Не думаю, что он был неудачным. Думаю, он получился интересным и напряженным. Поздравляю "Сабах" с чемпионством. В этом году судьба была на их стороне. Нет такого правила, что мы обязаны выигрывать чемпионат каждый сезон. Будем готовиться к следующему году", - отметил футболист.

Говоря о перспективах команды в еврокубках, Байрамов подчеркнул, что успешное выступление в Лиге чемпионов не гарантирует аналогичного результата в Лиге Европы.

"То, что мы дошли до плей-офф Лиги чемпионов, еще не означает, что в Лиге Европы будет легче. Мы будем бороться и постараемся пройти как можно дальше", - сказал он.

Комментируя отмену лимита на легионеров, футболист заявил:

"Мне не совсем правильно подробно высказываться на эту тему. Могу сказать только одно: играл тот, кто был сильнее".

İdman.Biz
