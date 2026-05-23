Азер Багиров - о критике из-за присутствия на матче "Шамахы": "Простите, я же не в баре был"

Главный тренер гянджинского "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал поражение от "Нефтчи" (0:1) в заключительном туре Премьер-лиги Азербайджана, а также ответил на слухи о своем возможном уходе в "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, специалист в первую очередь отметил выступление молодых игроков и подвел итоги сезона:

"Что касается матча, ребята бились на поле и сделали все, что могли. Благодарен каждому из них. Рад, что дал шанс молодым футболистам. Возможно, именно они станут будущими лицами азербайджанского футбола, но им нужно много работать над собой. Хотел бы выделить Шахнура Исмаилова и Рауля Гусейнли. Это талантливые игроки. Им нужно тренироваться еще усерднее, так как сейчас к ним приковано повышенное внимание.

Когда мы пришли в "Кяпаз", у команды было 6 поражений в 6 матчах. Принимать коллектив в такой ситуации было крайне сложно. Было подписано 12 легионеров. На фоне всего этого мы смогли сохранить команду в Премьер-лиге".

О возможном переходе в "Шамахы" и предложении "Кяпаза"

Багиров не захотел подробно комментировать слухи, связывающие его с постом главного тренера "Шамахы":

"Не хочу говорить на эту тему. Вся информация будет опубликована на официальных ресурсах клуба. Надеюсь, все сложится удачно для азербайджанского футбола.

У меня нет никаких проблем с руководством. Клуб предлагал мне остаться, причем условия были лучше, чем в этом году. Но у меня в голове есть определенные мысли, для всего нужно время. Я сторонник честности и всегда держу свое слово. Мне всегда хотелось радовать болельщиков "Кяпаза". Если бюджет не позволит этого сделать, я окажусь в беспомощном положении перед ними. Есть некоторые нюансы, из-за которых сейчас трудно принять окончательное решение".

Ответ критикам из-за визита на матч в Габалу

Также главный тренер жестко ответил тем, кто остался недоволен его присутствием на матче "Габала" — "Шамахы" (недовольство болельщиков связано с тем, что именно "Шамахы" называют его следующим местом работы):

"Мы люди футбола. Утром я провел тренировку на самом высоком уровне, даже сам сыграл с ребятами. У меня есть дом в Габале, поэтому я решил поехать и посмотреть там футбол. Переночевал и вернулся в Баку. Прошу прощения за выражение, но я же не в бар пошел… Я футбольный тренер и должен быть на стадионе. Завтра я точно так же могу пойти на любой другой матч".