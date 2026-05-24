Жорже Кашкилья вылетает в Португалию. Тренер покидает "Имишли"?

Главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья прокомментировал матч 33-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Карван-Евлаха" (1:1), сообщает İdman.Biz.

"Мы добились результата, которого желали. Благодарен всем в клубе и фанатам. Они поддерживали нас весь сезон. Я рад, что провел сезон в Азербайджане. Это был хороший опыт. Желаю удачи "Имишли". Сегодня в матче с "Карван-Евлахом" я выпустил в стартовом составе 10 азербайджанцев. Результат был справедливым", — заявил Кашкилья.

Подводя итоги сезона, специалист отметил: "Отмена лимита помогла повысить уровень чемпионата. Местные футболисты многому научились у легионеров".

Также наставник рассказал о своих ближайших планах: "Ночью я вылетаю в Португалию. Не знаю, что будет дальше. Обо мне много пишут, но у меня нет предложений".