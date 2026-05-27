Курбан Бердыев привел Премьер-лигу Азербайджана в качестве примера для России

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев выступил за полную отмену лимита на легионеров в российском футболе, приведя в пример опыт Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, российско-туркменский специалист заявил, что после отмены лимита в азербайджанском чемпионате уровень конкуренции значительно вырос, а местные футболисты стали прогрессировать быстрее.

По словам Бердыева, нынешняя ситуация в Премьер-лиге Азербайджана заметно отличается от прошлого сезона.

"В Азербайджане сейчас отменили лимит. Уровень вырос просто на порядок! Сейчас лидеры могут потерять очки с любой командой. Азербайджанцы, в том числе в нашей команде, усилий прилагают намного больше, чем в прошлом году. Потому что тогда у них было гарантированное место в составе.

Сейчас, прилагая больше усилий, они попали в сборную. При прошлогодней системе не попали бы в сборную - они довольствовались тем, что уже играют в составе своего клуба. Конкуренция - она везде. И бизнесом движет конкуренция. Точно так же и здесь - любой футболист растет", - заявил Бердыев в подкасте Cappuccino & Catenaccio.

Тренер также отметил, что конкуренция с сильными иностранными футболистами способствует развитию местных игроков.

"Я наш пример "Турана" привел. В том году знали, что будут играть в составе. А в этом году надо пахать. Начали пахать - в сборную попали! Никогда до этого не попадали", - подчеркнул специалист.

Напомним, что "Туран Товуз" под руководством Бердыева стал бронзовым призером Премьер-лиги Азербайджана и завоевал путевку в Лигу конференций.