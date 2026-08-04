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Состоялась жеребьевка Первой лиги Азербайджана - ФОТО

Чемпионат Азербайджана
Новости
4 Августа 2026 17:18
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Состоялась жеребьевка Первой лиги Азербайджана - ФОТО

Состоялась жеребьевка сезона-2026/2027 Первой лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире примут участие 10 команд, которые сыграют по трехкруговой системе. В ходе церемонии определились пары первого и 19-го туров. Девятнадцатый тур откроет третий круг чемпионата.

Новый сезон стартует 3 сентября.

Первый тур

МОИК - "Шахдаг Гусар"

"Шимал" - "Джебраил"

"Ханкенди" - "Сабаил"

"Мингячевир" - "Загатала"

"Баку Спортинг" - "Карван-Евлах"

19-й тур

"Мингячевир" - "Ханкенди"

"Шахдаг Гусар" - "Загатала"

"Баку Спортинг" - "Сабаил"

"Шимал" - МОИК

"Джебраил" - "Карван-Евлах"

İdman.Biz
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