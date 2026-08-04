Состоялась жеребьевка Первой лиги Азербайджана - ФОТО

Состоялась жеребьевка сезона-2026/2027 Первой лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.Biz, в турнире примут участие 10 команд, которые сыграют по трехкруговой системе. В ходе церемонии определились пары первого и 19-го туров. Девятнадцатый тур откроет третий круг чемпионата.
Новый сезон стартует 3 сентября.
Первый тур
МОИК - "Шахдаг Гусар"
"Шимал" - "Джебраил"
"Ханкенди" - "Сабаил"
"Мингячевир" - "Загатала"
"Баку Спортинг" - "Карван-Евлах"
19-й тур
"Мингячевир" - "Ханкенди"
"Шахдаг Гусар" - "Загатала"
"Баку Спортинг" - "Сабаил"
"Шимал" - МОИК
"Джебраил" - "Карван-Евлах"