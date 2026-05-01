Гендиректор "Нефтчи": "В характере клуба - бороться до конца"

Генеральный исполнительный директор "Нефтчи" Дженк Сюмер прокомментировал победу над "Карабахом" и заявил, что команда намерена бороться за выход в еврокубки.

"Мы очень рады победе, для нас было важно набрать три очка. После тяжелого поражения со счетом 1:5 перед своими болельщиками было непросто быстро восстановиться и мотивировать команду. Но руководство, тренерский штаб и футболисты показали характер, который соответствует "Нефтчи". Мы боролись до последней минуты и добились результата. В философии и духе "Нефтчи" есть борьба и стремление к победе. "Нефтчи" - это семья, и мы хотим как можно скорее вернуть клуб на тот уровень, которого он заслуживает. Наша цель - выход в еврокубки, и мы верим, что сможем этого добиться. Мы верим, что попадем в еврокубки. Трудно предсказать итог, но "Нефтчи" должен всегда выступать в Европе. Мы будем совершенствовать команду и строить коллектив, который достойно представит Азербайджан на международной арене", - сказал Дженк Сюмер в комментарии Report.

Функционер также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Отметим, что "Нефтчи" занимает четвертое место в турнирной таблице Мисли Премьер-лиги Азербайджана, имея 47 очков.