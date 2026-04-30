Хавбэк "Шамахы": "Мой сезон складывается позитивно"

Футболист "Шамахы" Диогу Балау подвел итоги сезона для себя и команды, отметив, что считает текущие результаты в целом положительными.

"Сезон еще не завершен, но на данный момент я считаю его для себя позитивным. Конечно, могло быть лучше, но в целом оцениваю его положительно. Это был нормальный сезон. Он мог быть лучше. Были матчи, которые мы проиграли в последние минуты, и если бы взяли там очки, могли бы находиться выше в таблице и бороться за еврокубки", - сказал Диогу Балау в комментарии futbolinfo.az.

Балау также высказался о предстоящем матче против "Сабаха", который может стать решающим в чемпионской гонке. "Они постараются оформить чемпионство, но мы хотим набрать очки и усложнить им задачу до конца сезона", - отметил Диогу Балау.

Говоря о будущем, футболист заявил: "По поводу предложений пока ничего не знаю, я еще не обсуждал это со своим агентом".

Новости по теме

"Нефтчи" готов расстаться с Абубакаром
16:16
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" готов расстаться с Абубакаром

Юрий Вернидуб не рассчитывает на форварда в новом сезоне

Экс-тренер сборной Азербайджана: "В дерби первый гол может стать решающим"
15:13
Чемпионат Азербайджана

Экс-тренер сборной Азербайджана: "В дерби первый гол может стать решающим"

Шахин Диниев оценил ожидания от матча "Нефтчи" - "Карабах"

Полузащитник "Кяпаза": "Сначала сохраним место в лиге, потом примем решение"
11:58
Чемпионат Азербайджана

Полузащитник "Кяпаза": "Сначала сохраним место в лиге, потом примем решение"

Фарид Набиев высказался о будущем и оценил уровень чемпионата

Нефтчи" попытается взять реванш у "Карабаха" в отложенном матче Премьер-лиги
10:51
Чемпионат Азербайджана

Нефтчи" попытается взять реванш у "Карабаха" в отложенном матче Премьер-лиги

Бакинцы примут агдамцев после разгромного проигрыша в последней очной встрече

Когда Джой-Лэнс Микелс вернется в строй? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
29 Апреля 17:58
Чемпионат Азербайджана

Когда Джой-Лэнс Микелс вернется в строй? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Лидер атаки "Сабаха" уже перенес операцию после перелома лицевой кости
Электрический долг оставил стадион в Сумгайыте без света
29 Апреля 17:14
Чемпионат Азербайджана

Электрический долг оставил стадион в Сумгайыте без света

Тренировки спортсменов остановлены, клуб "Сумгайыт" заявил, что не отвечает за объект

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты
28 Апреля 20:34
Гребля

Праздник спорта в Мингячевире стартовал с яркого шоу регаты - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

В мероприятии приняли участие официальные лица и представители спортивного сообщества