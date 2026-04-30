Хавбэк "Шамахы": "Мой сезон складывается позитивно"

Футболист "Шамахы" Диогу Балау подвел итоги сезона для себя и команды, отметив, что считает текущие результаты в целом положительными.

"Сезон еще не завершен, но на данный момент я считаю его для себя позитивным. Конечно, могло быть лучше, но в целом оцениваю его положительно. Это был нормальный сезон. Он мог быть лучше. Были матчи, которые мы проиграли в последние минуты, и если бы взяли там очки, могли бы находиться выше в таблице и бороться за еврокубки", - сказал Диогу Балау в комментарии futbolinfo.az.

Балау также высказался о предстоящем матче против "Сабаха", который может стать решающим в чемпионской гонке. "Они постараются оформить чемпионство, но мы хотим набрать очки и усложнить им задачу до конца сезона", - отметил Диогу Балау.

Говоря о будущем, футболист заявил: "По поводу предложений пока ничего не знаю, я еще не обсуждал это со своим агентом".