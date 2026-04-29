29 Апреля 2026 17:58
Когда Джой-Лэнс Микелс вернется в строй? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Нападающий "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс в ближайшее время должен вернуться на поле после полученной травмы в матче Кубка Азербайджана против "Карабаха". Об этом İdman.Biz сообщил пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов.

"Он уже перенес операцию. Сейчас его состояние стабильное. Травма не носит серьезного характера, и ожидается, что футболист скоро вернется на поле", - заявил представитель клуба.

32-летний форвард получил повреждение в ответном полуфинальном матче Кубка Азербайджана против "Карабаха", завершившемся победой "Сабаха" со счетом 1:0.

В клубе подтвердили, что игроку потребовалось хирургическое вмешательство после перелома лицевой кости.

Микелс является одним из ключевых футболистов команды в нынешнем сезоне. В 32 официальных матчах он забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

Новости по теме

Электрический долг оставил стадион в Сумгайыте без света
17:14
Чемпионат Азербайджана

Электрический долг оставил стадион в Сумгайыте без света

Тренировки спортсменов остановлены, клуб "Сумгайыт" заявил, что не отвечает за объект

"АФФА наказала "Нефтчи" и "Карабах" после матча тура
16:13
Чемпионат Азербайджана

"АФФА наказала "Нефтчи" и "Карабах" после матча тура

Дисциплинарный комитет вынес серию санкций по итогам 29-го тура чемпионата Азербайджана

Футболист "Кяпаза" может перейти в "Шафа"
15:36
Чемпионат Азербайджана

Футболист "Кяпаза" может перейти в "Шафа"

Шакир Сеидов ведет переговоры с лидером Первой лиги

"Туран Товуз" в шаге от истории после 32 лет ожидания
15:23
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" в шаге от истории после 32 лет ожидания - ВИДЕО

ПФЛ подготовила специальный репортаж о клубе после матча с "Зиря"

Форвард "Сумгайыта": "Пять незабитых пенальти из восьми - это случайность"
14:40
Чемпионат Азербайджана

Форвард "Сумгайыта": "Пять незабитых пенальти из восьми - это случайность"

Рустам Ахмедзаде объяснил антирекорд команды невезением и оценил борьбу за концовку сезона

Вратарь "Карван-Евлаха": "Пока у нас есть шансы, мы не сдадимся"
13:27
Чемпионат Азербайджана

Вратарь "Карван-Евлаха": "Пока у нас есть шансы, мы не сдадимся"

Педро Матеуш заявил, что команда будет бороться за спасение до последнего тура

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей