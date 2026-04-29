Когда Джой-Лэнс Микелс вернется в строй? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Нападающий "Сабаха" Джой-Лэнс Микелс в ближайшее время должен вернуться на поле после полученной травмы в матче Кубка Азербайджана против "Карабаха". Об этом İdman.Biz сообщил пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов.

"Он уже перенес операцию. Сейчас его состояние стабильное. Травма не носит серьезного характера, и ожидается, что футболист скоро вернется на поле", - заявил представитель клуба.

32-летний форвард получил повреждение в ответном полуфинальном матче Кубка Азербайджана против "Карабаха", завершившемся победой "Сабаха" со счетом 1:0.

В клубе подтвердили, что игроку потребовалось хирургическое вмешательство после перелома лицевой кости.

Микелс является одним из ключевых футболистов команды в нынешнем сезоне. В 32 официальных матчах он забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.