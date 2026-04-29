Вратарь "Карван-Евлаха": "Пока у нас есть шансы, мы не сдадимся"

За четыре тура до завершения сезона клуб из Евлаха отстает от занимающей 11-е место "Габалы" на шесть очков. В ближайшем туре "Карван-Евлах" сыграет против "Нефтчи". Голкипер "Карван-Евлаха" Педро Матеуш заявил, что команда продолжает бороться за сохранение прописки в Премьер-лиге Азербайджана, несмотря на сложное турнирное положение. По словам Матеуша, команда не собирается опускать руки, пока сохраняются математические шансы на спасение.

"Это непросто, но мы продолжаем верить. В футболе возможно все. Наш фокус - выигрывать свои матчи и бороться до последнего тура. Пока у нас есть шансы, мы не сдадимся. Мы знаем, что "Нефтчи" - сильная команда. Но хорошо подготовимся и выйдем на поле с большими амбициями", - подчеркнул вратарь в комментариях Futbolinfo.az.

Отдельно голкипер высказался о своем будущем. Контракт Матеуша истекает летом, однако сейчас он не хочет обсуждать возможный уход.

"По ходу сезона я не люблю говорить о контракте. Сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде. После окончания чемпионата будет видно", - добавил футболист.

