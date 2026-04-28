Айхан Аббасов уходит из "Шамахы": назван новый клуб

Айхан Аббасов по окончании сезона покинет "Шамахы" и в случае выхода "Шафа" в Премьер-лигу Азербайджана возглавит именно этот клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, несмотря на прежние разговоры о том, что специалист сосредоточится только на работе в сборной, такой сценарий не рассматривается.

По информации источника, "Шафа" намерен сохранить курс на использование местных футболистов и в элитном дивизионе. Именно этот проект считается привлекательным для Аббасова, который заинтересован в работе с молодыми азербайджанскими игроками.

Сообщается, что клуб также вел переговоры с координатором академии "Карабаха" Афтандилом Гаджиевым, однако стороны не достигли соглашения.

В свою очередь, "Шамахы" после ухода нынешнего наставника рассматривает двух кандидатов - Азера Багирова, который может покинуть "Кяпаз", а также Эльмара Бахшиева.

Отметим, Аббасов является воспитанником "Шафа" и в свое время забил первые голы в профессиональной карьере именно в этом клубе.