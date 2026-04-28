"Нефтчи" установил рекорд посещаемости, но был разгромлен

28 Апреля 2026 11:11
Встреча 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и "Карабахом" собрала 9500 зрителей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, это лучший показатель посещаемости домашних матчей бакинского клуба в чемпионате за последние 15 сезонов.

Больше болельщиков на игре "Нефтчи" в Премьер-лиге в последний раз присутствовало в сезоне-2010/2011.

13 февраля 2011 года матч против "Хазар-Лянкярана" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова посетили 10 тысяч зрителей. Та встреча завершилась нулевой ничьей.

Несмотря на рекордную поддержку трибун, нынешний матч сложился для хозяев неудачно.

"Нефтчи" уступил "Карабаху" на Palms Sports Arena со счетом 1:5.

