Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом"

Во втором матче игрового дня 29-го тура Мисли Премьер-лиги "Сабах" встретится с "Карван-Евлахом".
Как сообщает İdman.Biz, игра пройдет на "Банк Республика Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
Хозяева подходят к матчу в статусе лидера чемпионата. "Сабах" набрал 69 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
"Карван-Евлах" с 14 баллами располагается на 12-й позиции и ведет борьбу за выживание.
Для команды хозяев эта встреча считается хорошей возможностью укрепить лидерство в концовке сезона, тогда как гостям необходимы очки в каждом оставшемся матче.
Мисли Премьер-лига
Третий круг, 29-й тур
27 апреля
20:00. "Сабах" – "Карван-Евлах"
Судьи: Камранбей Рагимов, Рахман Имами, Керим Зейналов, Ислам Мамедов
VAR: Али Алиев
AVAR: Зохраб Аббасов
Инспектор судей: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
"Банк Республика Арена"