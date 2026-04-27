Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" сыграет с "Карван-Евлахом"

Во втором матче игрового дня 29-го тура Мисли Премьер-лиги "Сабах" встретится с "Карван-Евлахом".

Как сообщает İdman.Biz, игра пройдет на "Банк Республика Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Хозяева подходят к матчу в статусе лидера чемпионата. "Сабах" набрал 69 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

"Карван-Евлах" с 14 баллами располагается на 12-й позиции и ведет борьбу за выживание.

Для команды хозяев эта встреча считается хорошей возможностью укрепить лидерство в концовке сезона, тогда как гостям необходимы очки в каждом оставшемся матче.

Мисли Премьер-лига

Третий круг, 29-й тур

27 апреля

20:00. "Сабах" – "Карван-Евлах"