Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" рассудит Турал Гурбанов

Назначены судьи еще на четыре матча 29-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.Biz. встречи обслужат следующие арбитры:
26 апреля (воскресенье)
16:00. "Шамахы" - "Кяпаз"
Судьи: Рашад Ахмедов, Зейнал Зейналов, Гюльнура Акберзаде, Кямран Алиев
Шамахинский городской стадион
19:00. "Нефтчи" - "Карабах"
Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Кямранбей Рагимов
Palms Sports Arena
27 апреля (понедельник)
18:00. "Туран Товуз" - "Зиря"
Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Эльвин Байрамов
Товузский городской стадион
20:00. "Сабах" - "Кярван-Евлах"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Рахман Имами, Керим Зейналов, Ислам Мамедов
Bank Respublika Arena.