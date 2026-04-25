26 Апреля 2026
RU

Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" рассудит Турал Гурбанов

Чемпионат Азербайджана
Новости
25 Апреля 2026 23:54
26
Матч между "Нефтчи" и "Карабахом" рассудит Турал Гурбанов

Назначены судьи еще на четыре матча 29-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz. встречи обслужат следующие арбитры:

26 апреля (воскресенье)

16:00. "Шамахы" - "Кяпаз"

Судьи: Рашад Ахмедов, Зейнал Зейналов, Гюльнура Акберзаде, Кямран Алиев

Шамахинский городской стадион

19:00. "Нефтчи" - "Карабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Кямранбей Рагимов

Palms Sports Arena

27 апреля (понедельник)

18:00. "Туран Товуз" - "Зиря"

Судьи: Раван Гамзазаде, Акиф Амирали, Ширмамед Мамедов, Эльвин Байрамов

Товузский городской стадион

20:00. "Сабах" - "Кярван-Евлах"

Судьи: Кямранбей Рагимов, Рахман Имами, Керим Зейналов, Ислам Мамедов

Bank Respublika Arena.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

