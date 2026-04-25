"Нефтчи" и "Карабах" выступили с совместным заявлением перед дерби

Самые титулованные клубы Азербайджана — "Нефтчи" и "Карабах" — обратились к футбольной общественности в преддверии двух очных встреч в рамках Мисли Премьер-лиги. В совместном заявлении подчеркивается высокая значимость противостояния, которое продолжается уже около 35 лет.

Как сообщает İdman.Biz, продажа билетов на матчи продолжается, и ожидается, что трибуны будут полностью заполнены. Клубы призвали фанатов поддерживать свои команды в рамках высокой культуры и этических норм.

"Мы призываем наших болельщиков проявлять сдержанность, демонстрировать уважение к команде противника, ее фанатам и всем участникам игры. Давайте не забывать, что футбол — это всего лишь игра. Происходящее на поле должно оставаться на поле. Каждому из нас подобает сохранять профессионализм и уважение в самом ожидаемом противостоянии Азербайджана", — говорится в тексте заявления.

Руководство обоих клубов выразило уверенность в том, что матчи пройдут в атмосфере дружбы и напряженной спортивной борьбы. Заявление завершается призывом: "Пусть победит азербайджанский футбол!".