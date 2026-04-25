Премьер-лига Азербайджана: "Габала" примет "Араз-Нахчыван"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоится второй матч 29-го тура. На своем поле "Габала" примет "Араз-Нахчыван".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет на городском стадионе Габалы и начнется в 18:30.

Центральный матч игрового дня обслужит бригада арбитров во главе с Камалом Умудлу. За систему VAR будет отвечать Вугар Гасанли.

Отметим, что перед очередным туром хозяева поля занимают 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, имея в активе 19 очков. "Араз-Нахчыван" находится значительно выше и располагается на шестой позиции с 39 очками.

Для "Габалы" предстоящий матч имеет особое значение в борьбе за улучшение положения в нижней части таблицы. Команде важно набирать очки в домашних встречах.

Гости, в свою очередь, сохраняют шансы подняться выше и намерены закрепиться в верхней части чемпионата.

29-й тур Премьер-лиги Азербайджана завершится 27 апреля.