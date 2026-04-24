Голкипер "Шамахы": "Уход Айхана Аббасова негативно скажется на команде"

Вратарь "Шамахы" Абдулла Сеидахмедов заявил, что уход главного тренера Айхана Аббасова по окончании сезона может болезненно отразиться на команде. Голкипер также рассказал о своей первой игре в Мисли Премьер-лиге в нынешнем сезоне, конкуренции с Рикарду Фернандешем и собственном будущем в клубе.

Сейдахмедов отметил, что дебютный матч в чемпионате в этом сезоне прошел для него спокойно.

"Хотя я до этого играл в матчах Кубка, в Премьер-лиге это был мой первый выход в нынешнем сезоне. Но никакого волнения не было", - сказал вратарь в комментариях futbolinfo.az.

Отдельно футболист высказался о конкуренции с Рикарду Фернандешем:

"Рикарду действительно один из сильнейших вратарей нашего чемпионата. За прошедшее время я многому у него научился", - подчеркнул Сеидахмедов.

Говоря о ближайшей встрече чемпионата против "Кяпаза", голкипер отметил: "Нас ждет очень трудная игра с "Кяпазом" в следующем туре. Да, в матчах этого сезона общий баланс пока равный. Мы сделаем все возможное, чтобы победить".

Футболист подчеркнул, что нынешний наставник сыграл важную роль в развитии команды.

"Айхан Аббасов создал хороший коллектив и проделал в "Шамахы" очень качественную работу. Конечно, его уход окажет негативное влияние на команду", - заявил Сеидахмедов.

Также вратарь прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который истекает после завершения сезона.

"Мой контракт с "Шамахы" заканчивается в конце сезона. Пока мы не обсуждали этот вопрос с руководством. Как все сложится, покажет время", - сказал голкипер.

Отметим, что "Шамахы" продолжает борьбу в Премьер-лиге Азербайджана, а вопрос будущего команды после ухода Айхана Аббасова остается одной из главных тем вокруг клуба.