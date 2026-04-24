Голкипер "Шамахы": "Уход Айхана Аббасова негативно скажется на команде"

24 Апреля 2026 13:49
Вратарь "Шамахы" Абдулла Сеидахмедов заявил, что уход главного тренера Айхана Аббасова по окончании сезона может болезненно отразиться на команде. Голкипер также рассказал о своей первой игре в Мисли Премьер-лиге в нынешнем сезоне, конкуренции с Рикарду Фернандешем и собственном будущем в клубе.

Сейдахмедов отметил, что дебютный матч в чемпионате в этом сезоне прошел для него спокойно.

"Хотя я до этого играл в матчах Кубка, в Премьер-лиге это был мой первый выход в нынешнем сезоне. Но никакого волнения не было", - сказал вратарь в комментариях futbolinfo.az.

Отдельно футболист высказался о конкуренции с Рикарду Фернандешем:

"Рикарду действительно один из сильнейших вратарей нашего чемпионата. За прошедшее время я многому у него научился", - подчеркнул Сеидахмедов.

Говоря о ближайшей встрече чемпионата против "Кяпаза", голкипер отметил: "Нас ждет очень трудная игра с "Кяпазом" в следующем туре. Да, в матчах этого сезона общий баланс пока равный. Мы сделаем все возможное, чтобы победить".

Футболист подчеркнул, что нынешний наставник сыграл важную роль в развитии команды.

"Айхан Аббасов создал хороший коллектив и проделал в "Шамахы" очень качественную работу. Конечно, его уход окажет негативное влияние на команду", - заявил Сеидахмедов.

Также вратарь прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который истекает после завершения сезона.

"Мой контракт с "Шамахы" заканчивается в конце сезона. Пока мы не обсуждали этот вопрос с руководством. Как все сложится, покажет время", - сказал голкипер.

Отметим, что "Шамахы" продолжает борьбу в Премьер-лиге Азербайджана, а вопрос будущего команды после ухода Айхана Аббасова остается одной из главных тем вокруг клуба.

Новости по теме

Финал Кубка Азербайджана: определен номинальный хозяин поля
15:16
Чемпионат Азербайджана

Финал Кубка Азербайджана: определен номинальный хозяин поля - ФОТО

Церемония жеребьевки состоялась с участием представителей ПФЛ и обоих финалистов

Капитан "Шамахы": "Уход Айхана Аббасова - плохая новость для всех"
14:49
Чемпионат Азербайджана

Капитан "Шамахы": "Уход Айхана Аббасова - плохая новость для всех"

Арсен Агджабеков высказался о поражении от "Карван-Евлаха", сборной и своем будущем

Капитан "Зиря": "На этот раз мы очень близки к цели"
12:58
Чемпионат Азербайджана

Капитан "Зиря": "На этот раз мы очень близки к цели"

Гисмят Алиев настроен выиграть Кубок Азербайджана после двух неудачных финалов

"Карабах" и "Нефтчи" интересуются иранским футболистом из России?
12:43
Мировой футбол

"Карабах" и "Нефтчи" интересуются иранским футболистом из России?

Гендиректор махачкалинского "Динамо" высказался о будущем Мохаммада Джавада Хоссейннежада

Когда Джафаргулиев и Гусейнов вернутся в основу "Карабаха"? Ответ Максима Медведева
23 Апреля 23:36
Чемпионат Азербайджана

Когда Джафаргулиев и Гусейнов вернутся в основу "Карабаха"? Ответ Максима Медведева

В настоящее время футболисты тренируются в дубле клуба

Кубок Азербайджана: "Зиря" сыграет в финале в третий раз, "Сабах" - во второй подряд
23 Апреля 18:17
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Зиря" сыграет в финале в третий раз, "Сабах" - во второй подряд

Стало известно, какой по счету решающий матч турнира проведут оба клуба

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"