Агиль Аббас: "Сабах" возьмет Равана Гамзазаде с собой в Лигу чемпионов?"

Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас после матча "Сабах" - "Карабах" (2:1) в полуфинале Бизон Кубка Азербайджана выступил с резкой критикой арбитра Равана Гамзазаде, . По его словам, судейские решения омрачили победу бакинского клуба.

На сайте qol.az опубликована статья депутата. Представляем этот материал:

Никто не хочет бросать тень на чемпионство "Сабаха" и на игру команды. Напротив, появление клуба, способного соперничать с "Карабахом", означает развитие нашего футбола.

И в матче с "Карабахом" "Сабах" показал красивую и умную игру. Но почему-то арбитр Раван Гамзазаде примешал ложку дегтя к честно добытой победе "Сабаха". А нечестность еще никому пользы не приносила.

Желаем "Сабаху" успехов в Лиге чемпионов. Но не знаем, возьмет ли клуб с собой Равана Гамзазаде. Доверят ли ему судить матчи команды в этом турнире?

Всем было очевидно, что произошло. Раван Гамзазаде, к счастью, не слепой, но почему-то очевидного не увидел.

Ну да ладно...

Мы также знаем, что Гурбан Гурбанов и его команда еще скажут свое слово в еврокубках - хочет этого Раван Гамзазаде или нет.

Март прошел, весна наступила.

И еще скажу: у "Карабаха" нет обязанности становиться чемпионом каждый год. Не огорчайся, "Карабах", мы всегда с тобой - и когда побеждаешь, и когда проигрываешь, и когда становишься чемпионом, и когда нет.

Восхищаюсь хладнокровием Гурбана Гурбанова.