Капитан "Зиря": "На этот раз мы очень близки к цели"

Капитан "Зиря" Гисмет Алиев заявил, что команда как никогда близка к завоеванию Кубка Азербайджана. По словам полузащитника, клуб сделал выводы после двух проигранных финалов и намерен добиться успеха в решающем матче против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, Алиев прокомментировал победу над "Туран Товузом" в полуфинале турнира и выход команды в финал.

"Это был очень напряженный матч. Мы знали, что "Туран Товуз" начнет игру с большим желанием. Это сильная команда, собранная из качественных футболистов", - сказал капитан "Зиря".

По его словам, команда сумела выполнить задачу за счет самоотдачи и дисциплины.

"Мы отдали все силы и добились нужного результата. Впечатления у меня очень хорошие", - отметил Алиев.

Капитан напомнил, что ранее "Зиря" уже дважды доходила до финала, но оба раза оставалась без трофея.

"В двух предыдущих финалах мы играли хорошо, но не смогли добиться желаемого. Надеюсь, на этот раз победим. Мы очень верим в это и очень хотим этого", - подчеркнул футболист.

Говоря о будущем сопернике, Алиев высоко оценил нынешний уровень "Сабаха".

"Сила "Сабаха", особенно его выступления в этом сезоне, всем очевидна. Но и мы не слабы. Сделаем все возможное ради победы", - заявил он.

Отметим, что финал Кубка Азербайджана между "Зиря" и "Сабахом" состоится 13 мая на Palms Sport Arena