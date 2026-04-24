Капитан "Шамахы": "Уход Айхана Аббасова - плохая новость для всех"

Капитан "Шамахы" Арсен Агджабеков заявил, что решение Айхана Аббасова покинуть пост главного тренера по окончании сезона стало неприятной новостью как для клуба, так и для футболистов. Игрок также подвел итоги последнего матча с "Карван-Евлахом" (0:1) в 28 туре Мисли Премьер-Лиги, рассказал о мотивации команды и прокомментировал свое будущее.

"Мы знали, что матч против "Карван-Евлаха" будет очень тяжелым, потому что соперник борется за сохранение места в Премьер-лиге. Против таких команд нужно играть особенно внимательно. Мы имели большое преимущество, но после потери концентрации мгновенно пропустили гол. Затем соперник закрылся в обороне, и мы не смогли отыграться", - сказал капитан в комментариях Sportal.az.

Футболист подчеркнул, что, несмотря на сохранение места в Премьер-лиге и отсутствие шансов на еврокубки, команда не намерена доигрывать сезон без мотивации.

"Да, мы уже обеспечили себе место в Премьер-лиге. Но это не должно нас расслаблять. Профессиональный футболист обязан думать о своей команде и о карьере. Поэтому будем бороться до последнего тура", - отметил он.

Отдельно Агджабеков высказался об уходе Айхана Аббасова.

"Конечно, это плохая новость и для клуба, и для игроков. Айхан Аббасов создал очень хороший коллектив. В команде была отличная атмосфера. Естественно, последствия этого решения будут негативными для всех нас", - заявил капитан.

Говоря о возможном вызове в сборную Азербайджана, футболист отметил, что место в национальной команде нужно заслужить игрой.

"Каждый хочет играть за сборную. Это зависит от нас самих. Нужно показывать себя с лучшей стороны. Кто достоин сборной, того Аббасов и приглашает. Я тоже буду работать, чтобы заслужить вызов", - сказал Агджабеков.

Контракт капитана с "Шамахы" истекает в конце мая, однако пока он не хочет обсуждать следующий клуб.

"Мое соглашение действует до конца мая. Сейчас не хочу говорить о других командах. До завершения контракта буду бороться за "Шамахы", а потом уже будем думать", - подчеркнул игрок.

Также капитан прокомментировал отмену лимита на легионеров в Премьер-лиге.

"Да, в этом сезоне местным футболистам стало тяжелее. Наша задача - показывать характер и укреплять свои позиции", - заявил он.

Отметим, что "Шамахы" уже сохранил место в элите азербайджанского футбола и завершает сезон без турнирного давления.