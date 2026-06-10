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"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 04:16
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"Ливерпуль" определил четырех кандидатов на замену Конате

Футбольный клуб "Ливерпуль" начал работу по поиску замены центральному защитнику Ибраиме Конате, который может покинуть клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside, руководство мерсисайдцев рассматривает сразу нескольких футболистов для усиления оборонительной линии.

Одним из главных кандидатов считается защитник "Спортинга" Гонсалу Инасиу. В клубе высоко оценивают его умение начинать атаки и продвигать мяч из глубины поля.

Также в шорт-лист "Ливерпуля" входят защитник "Наполи" Сэм Бекема и 19-летний талант "Тоттенхэма" Лука Вушкович.

Кроме того, скауты английского клуба активизировали наблюдение за Мурилло из "Ноттингем Форест". Бразилец привлекает внимание благодаря опыту выступлений в Премьер-лиге и хорошим физическим данным.

По данным источника, перестройка обороны станет одним из приоритетов "Ливерпуля" в летнее трансферное окно.

İdman.Biz
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