Когда Джафаргулиев и Гусейнов вернутся в основу "Карабаха"? Ответ Максима Медведева

Футболисты Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов, отстраненные от основной команды "Карабаха", в настоящее время тренируются в дубле.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, об этом заявил главный тренер дублирующего состава Максим Медведев, отметив, что игроки работают над возвращением в основную обойму клуба.

Медведев отметил, что оба футболиста осознают случившееся, и он понимает их ситуацию. Он подчеркнул, что критиковать их напрямую было бы неправильно, поскольку каждый может ошибиться, и причиной их отстранения стали определенные обстоятельства, о которых тренер не стал распространяться. Гурбан Гурбанов, главный тренер команды, принял решение отстранить футболистов за нарушение дисциплины, но, по словам Медведева, этот инцидент может стать уроком для обоих игроков.

"Эльвин и Аббас – профессионалы, и этот случай поднимет их мотивацию. Мы уверены, что они будут работать над собой, чтобы вернуться в основную команду", – заявил тренер.

Для поддержания физической формы футболисты продолжают тренировки даже после основной части занятий, сообщил Медведев. Он добавил, что в связи с перерывом в Лиге дублеров из-за матчей сборной U-20, они также проходят дополнительные индивидуальные тренировки. Специалист подчеркнул важность поддержания игровой практики, чтобы игроки были готовы к важным матчам после завершения перерыва.

Возвращение игроков в основную команду, как отметил Медведев, зависит от решения главного тренера Гурбана Гурбанова. Период их пребывания в дублирующем составе остается неизвестным, однако обсуждение возможного прощения и возвращения в основную команду будет зависеть от времени и ситуации.