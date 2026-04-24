"Карабах" и "Нефтчи" интересуются иранским футболистом из России?

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов подтвердил, что клубы Азербайджана проявляют интерес к иранскому полузащитнику Мохаммаду Джаваду Хоссейннежаду. По его словам, будущее игрока решится в ближайшее время.

Как сообщает İdman.Biz, руководитель российского клуба заявил, что контракт футболиста рассчитан еще на один год, поэтому сторонам предстоит определиться с дальнейшими планами.

"До окончания контракта Джавада остается один год. Естественно, нам нужно принять решение - либо продлим соглашение, либо он покинет команду. Есть клубы, которые им интересуются. Есть интерес и из Азербайджана. Но называть команды не буду", - сказал Газизов российским СМИ.

Ранее портал Legalbet сообщал, что в услугах 22-летнего игрока заинтересованы "Нефтчи" и "Карабах".

Хоссейннежад проводит заметный сезон в чемпионате России. В нынешнем розыгрыше он сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Молодой иранский футболист считается одним из перспективных игроков своего поколения и может стать серьезным усилением для любого клуба азербайджанской Премьер-лиги.

Отметим, что трансферное окно летом может стать решающим для будущего полузащитника.